Omicidio in discoteca a Bisceglie | Filippo Scavo ritenuto un morto che cammina molti soldi in tasca Inchiesta dell' antimafia

Nella notte di sabato, in una discoteca di Bisceglie, un uomo di 43 anni è stato coinvolto in una rissa che si è conclusa con il suo omicidio. La vittima si trovava tra la folla insieme ad altre persone quando, secondo le ricostruzioni, è avvenuto un diverbio. Sul caso sta indagando l’autorità giudiziaria, che ha avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il 43enne era in pista, in discoteca, con centinaia di altre persone. Stando a ricostruzioni dell’accaduto sabato notte, Filippo Scavo ha avuto un diverbio. Poi uno dei litiganti con il 43enne sarebbe uscito dal locale per farvi rientro con una pistola 7,65 e sparare alla gola a Filippo Scavo. Il quale, trasportato all’ospedale, è morto poco dopo. Panico enorme nel locale “Divinae Follie” di Bisceglie, intervento dei carabinieri. Inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Scavo aveva molti soldi in tasca, chissà se provento di spaccio di droga. E verosimilmente la droga è sullo sfondo di questo omicidio, considerato anche un regolamento di conti fra organizzazioni criminali, vittima un esponente del clan Strisciuglio, da tempo considerato un morto che cammina.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Omicidio in discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo, ritenuto un morto che cammina, molti soldi in tasca Inchiesta dell'antimafia Notizie correlate Leggi anche: L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo, era considerato esponente del clan Strisciuglio Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sparatoria in discoteca a Bisceglie: ucciso 43enne dopo una lite al Divinae Follie; Bisceglie, lite in discoteca: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso da un colpo di pistola L'ipotesi del regolamento di conti; Bisceglie, omicidio in discoteca: muore Filippo Scavo, 43 anni; Spari all’ex Divinae Follie: muore Filippo Scavo. Il nome nell’inchiesta su 19enne uccisa in locale. Omicidio in discoteca a Bisceglie, identificati i partecipanti alla lite. Scavo aveva addosso migliaia di euro VIDEOI carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto stanotte: sequestrato il Divina. Le ipotesi: omicidio collegato al mondo dello spaccio. Il sindaco: «Un fatto gravissimo» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Chi era Filippo Scavo, il 42enne barese ucciso al Divinae Follie: nel suo passato altre liti in discotecaEra ritenuto un esponente del clan mafioso Strisciuglio. Il suo nome è contenuto in numerosi atti giudiziari della Dda di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Biscegl - facebook.com facebook Sparatoria alla Divinae Follie, ucciso Filippo Scavo durante la serata in discoteca x.com