Nel fine settimana del 11 e 12 aprile 2026, la provincia di Bergamo ospita una serie di eventi che coinvolgono diverse discipline. Sono in programma manifestazioni dedicate alle tradizioni gastronomiche e rurali, oltre a iniziative per valorizzare il patrimonio artistico e musicale locale. La città si anima di attività che coinvolgono cittadini e visitatori, offrendo un'occasione per scoprire aspetti culturali e naturali della zona.

Il fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 vede la provincia di Bergamo protagonista di un mosaico di iniziative che spaziano dalla celebrazione delle tradizioni gastronomiche e rurali alla valorizzazione del patrimonio artistico e musicale. Tra appuntamenti legati alla cultura locale, tributi a grandi icone della musica e manifestazioni dedicate alla sostenibilità, il territorio si anima con una programmazione capillare che tocca comuni diversi, da piccoli centri montani a poli più strutturati come Treviglio o Seriate. Tra sapori locali e radici rurali: l’identità bergamasca in primo piano. La valorizzazione delle eccellenze enogastastronomiche e delle attività agricole costituisce uno dei pilastri del weekend. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo tra sapori e arte: un weekend tra tradizioni e natura

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