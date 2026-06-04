Una serata all’insegna della musica folk irlandese, delle birre fredde e del divertimento vista mare. Stasera alle 21:30 l’hotel Flamingo di Gatteo Mare ospiterà il concerto dei Drunken Lullabies, formazione capace di portare sul palco le sonorità travolgenti della tradizione celtica e l’energia tipica dei pub irlandesi. L’evento, a ingresso gratuito, promette di trasformare per una notte la Riviera romagnola in un angolo d’Irlanda, tra melodie coinvolgenti, ritmi da ballare e atmosfere conviviali. Il repertorio della band spazierà dai grandi classici del folk irlandese a brani dal sapore più contemporaneo, creando un’esperienza capace di coinvolgere appassionati del genere e curiosi in cerca di una serata diversa dal solito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Birra e musica irlandese stasera con i Drunken Lullabies

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