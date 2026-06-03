Festa irlandese e Viking Experience | cultura nordica protagonista con musica street food e rievocazioni
Da mercoledì 3 a domenica 7 giugno, Genova ospita “Nordic Spirit”, una festa dedicata alla cultura nordica. L'evento si svolge nel centro cittadino e include musica dal vivo, street food tipico e rievocazioni storiche. La Viking Experience, con attività e spettacoli dedicati ai vichinghi, sarà presente solo nel fine settimana, sabato e domenica. La manifestazione si conclude domenica 7 giugno.
Torna l'evento che colora Genova di verde, ma non solo: da mercoledì 3 a domenica 7 giugno arriva “Nordic Spirit”, la festa irlandese tappa dell'Irish Experience Tour insieme all'importante novità della Viking Experience (solo sabato e domenica).In piazza della Vittoria il mondo irlandese e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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