Via al progetto del Wwf Natura Regia | nel Parco della Reggia le Giornate della Biodiversità e degli Impollinatori

La biodiversità è una vera e propria assicurazione sulla vita per l’umanità: garantisce cibo, acqua, aria pulita e stabilità climatica. La salute dell’ambiente e quella dell’uomo sono strettamente interdipendenti (secondo l'approccio One Health) e la salvaguardia della vita, in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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