Domenica 24 maggio, presso la Reggia di Caserta, si è svolto un evento legato al progetto WWF “Natura Regia”. È stato allestito un Panda Point per coinvolgere i cittadini nella raccolta di dati sulla biodiversità e sugli impollinatori, nell’ambito delle Giornate della Biodiversità e degli Impollinatori. L’iniziativa ha previsto attività di citizen science, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tutela della natura. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e cittadini interessati.

Tempo di lettura: 2 minuti Un impegno comune per il futuro del pianeta: domenica 24 maggio un Panda Point alla Reggia per coinvolgere i cittadini nella citizen science. La biodiversità è una vera e propria assicurazione sulla vita per l’umanità: garantisce cibo, acqua, aria pulita e stabilità climatica. La salute dell’ambiente e quella dell’uomo sono strettamente interdipendenti (secondo l’approccio One Health) e la salvaguardia della vita, in ogni sua forma, deve essere un impegno corale per istituzioni e cittadini. Da questa consapevolezza, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità e della Giornata Mondiale delle Api e degli Impollinatori, il WWF Caserta allestirà, nella mattina di domenica 24 maggio, un “Panda Point” nel Parco della Reggia di Caserta (ingresso da Via Giannone). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Progetto WWF “Natura Regia”: a Caserta le Giornate della Biodiversità e degli Impollinatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Primavera delle Oasi WWF al Lago di Campolattaro: grande partecipazione tra natura e biodiversitàUna partecipazione entusiasta e un forte desiderio di riconnessione con la natura hanno caratterizzato il fine settimana all’Oasi WWF Lago di...

Orti e fiori per gli impollinatori. L’istituto comprensivo Lora diventa custode della biodiversitàL’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo è entrato ufficialmente nella rete dei Custodi della biodiversità, aderendo al progetto europeo Life...

La natura fa scuola e il giardino diventa aula: ecco il progetto del Wwf a FirenzeFirenze, 4 marzo 2026 – Uno spazio verde per i più piccoli dedicato alla didattica e progettato con criteri scientifici per favorire l’osservazione di flora, fauna e cicli naturali. Ma anche uno ... lanazione.it

Inaugurata ad Acerra l'Aula Natura di WWF e P&G ItaliaE' stata inaugurata ad Acerra (Napoli), la 58esima Aula natura realizzata dal WWF e donata da Procter & Gamble, che permetterà ai bambini di crescere a contatto con la natura insegnando a rispettarla. ansa.it