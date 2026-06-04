Il responsabile di un evento tennistico ha chiesto di fare ogni sforzo possibile per trasmettere in chiaro la semifinale tra due italiani. Ha sottolineato che, in presenza di questa partita di uno Slam, è importante permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro senza ostacoli. L’appello mira a garantire la visibilità dell’evento, considerato un’opportunità per il pubblico e gli appassionati di tennis italiani.

“Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro”. L’appello arriva direttamente dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger – Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros, che ha garantito una “ sicura ” semifinale tutta azzurra. Il tennista romano, numero 10 del seeding parigino, affronta adesso Matteo Arnaldi, che ha battuto Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel secondo set per un problema all’anca. “Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Binaghi lancia l’appello: “Ogni sforzo possibile per permettere a tutti di vedere la semifinale tra due italiani in chiaro. È un’opportunità”

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