L’appello di Binaghi | Fate vedere la semifinale in chiaro
Un dirigente sportivo ha chiesto che la semifinale venga trasmessa in chiaro. La richiesta si basa su un suo argomento ricorrente, sostenuto anche dai risultati ottenuti finora. La proposta mira a rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio, senza costi di abbonamento. La richiesta riguarda la possibilità di vedere l’incontro in modo gratuito e pubblico, senza restrizioni di visibilità. La questione è stata sollevata come una priorità per favorire la partecipazione di tifosi e appassionati.
E’ un suo cavallo di battaglia, una battaglia nella quale per fortuna i risultati gli danno forza contrattuale: "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro ". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, subito dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime a Roland Garros. A questo punto, dato che nell’altro quarto si giocherà il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ci saranno sicuramente due azzurri in semifinale e uno in finale, proprio nell’anno in cui il crollo di Sinner aveva fatto temere un passo falso per il nostro tennis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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