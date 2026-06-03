Un dirigente sportivo ha chiesto che la semifinale venga trasmessa in chiaro. La richiesta si basa su un suo argomento ricorrente, sostenuto anche dai risultati ottenuti finora. La proposta mira a rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio, senza costi di abbonamento. La richiesta riguarda la possibilità di vedere l’incontro in modo gratuito e pubblico, senza restrizioni di visibilità. La questione è stata sollevata come una priorità per favorire la partecipazione di tifosi e appassionati.

E’ un suo cavallo di battaglia, una battaglia nella quale per fortuna i risultati gli danno forza contrattuale: "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro ". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, subito dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime a Roland Garros. A questo punto, dato che nell’altro quarto si giocherà il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ci saranno sicuramente due azzurri in semifinale e uno in finale, proprio nell’anno in cui il crollo di Sinner aveva fatto temere un passo falso per il nostro tennis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’appello di Binaghi: “Fate vedere la semifinale in chiaro”

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