Binaghi lancia l' appello | Semifinale Slam con due italiani va fatta vedere in chiaro
Un dirigente ha chiesto che la semifinale di uno Slam, con due giocatori italiani, venga trasmessa in chiaro. Ha sottolineato l'importanza di permettere a tutti gli spettatori di seguire l'evento senza restrizioni. La richiesta si basa sulla presenza di due atleti italiani tra i semifinalisti. Al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali sulle modalità di trasmissione dell’incontro.
Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro". E' l'appello del presidente della Fitp, Angelo Binaghi dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, numero 10 del seeding parigino, sfiderà sicuramente un'altro azzurro in semifinale, che uscirà dalla sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. "Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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