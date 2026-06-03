Un dirigente ha chiesto che la semifinale di uno Slam, con due giocatori italiani, venga trasmessa in chiaro. Ha sottolineato l'importanza di permettere a tutti gli spettatori di seguire l'evento senza restrizioni. La richiesta si basa sulla presenza di due atleti italiani tra i semifinalisti. Al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali sulle modalità di trasmissione dell’incontro.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro". E' l'appello del presidente della Fitp, Angelo Binaghi dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, numero 10 del seeding parigino, sfiderà sicuramente un'altro azzurro in semifinale, che uscirà dalla sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. "Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Binaghi lancia l'appello: "Semifinale Slam con due italiani va fatta vedere in chiaro"

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