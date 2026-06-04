Angelo Binaghi ha raccontato di aver detto “affanculo” a Berrettini dopo un episodio a Roma, dove il tennista gli aveva detto di essere un ex atleta. Binaghi, presidente della Federtennis, ha commentato anche sui risultati dei tennisti italiani in un’intervista a Repubblica. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze di quell’episodio o sui successi sportivi.

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato dei successi dei tennisti italiani. Infatti, anche se Jannik Sinner è uscito al secondo turno, ci sarà un italiano in finale al Roland Garros grazie alla semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Binaghi: “Non mi aspettavo Cobolli in semifinale al Roland Garros”. “ Durante la mia vita sportiva, potevo guardare a uno straordinario Pietrangeli. Oggi abbiamo Sinner. Che per etica del lavoro e spirito di sacrificio riesce a dare un qualcosa in più, a tutti, anche quando perde “, ha dichiarato il presidente Federtennis, parlando dell’esempio che dà l’altoatesino numero uno al mondo a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Binaghi: “Ho mandato affanculo Berrettini, a Roma mi aveva detto di essere un ex tennista”

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