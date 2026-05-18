Angelo Binaghi svela | Berrettini mi aveva detto | Sinner non ce la fa più

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Federtennis ha riferito che, secondo Matteo Berrettini, Jannik Sinner non sarebbe stato in grado di partecipare a Roma. Binaghi ha spiegato di essere ormai pronto ad accettare il forfait, citando le parole di Berrettini. La situazione riguardava l’assenza di Sinner dall’evento, e le dichiarazioni di Berrettini sono state considerate come indicazioni chiare sulla condizione del giocatore. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o motivazioni dettagliate riguardo alla decisione.

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Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi racconta che era ormai "rassegnato" al forfait di Jannik Sinner a Roma, citando le parole di Matteo Berrettini: "Mi ha detto: 'Guarda, è impossibile che possa venire, non ce la fa più'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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