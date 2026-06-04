Un bambino è stato risucchiato in una spa. La presidente del consiglio ha scritto una lettera alla madre del bambino, promettendo che sarà approvata una legge richiesta dalla donna. La lettera ringrazia per aver scritto e riconosce la difficoltà della situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sulla tempistica delle eventuali modifiche legislative.

"Carissima Nicoletta, grazie della tua lettera e della forza che hai avuto a scriverla. Cercherò di risponderti come posso, consapevole di quanto ogni parola possa sembrare inutile". A prendere carta e penna è la premier Giorgia Meloni, destinataria Nicoletta Sprecacè, la mamma del piccolo Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni morto a seguito dei danni subiti nella vasca idromassaggi della Spa Duca del Montefeltro di Pennabilli. Nei giorni scorsi Nicoletta aveva scritto alla presidente del Consiglio per chiedere norme più severe, controlli reali e standard uniformi per evitare altre tragedie analoghe. "Mio figlio Matteo è morto in una piscina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo risucchiato nella spa. Meloni scrive alla madre: "Faremo la legge che chiedi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. «Una legge per evitare altre morti»

Notizie e thread social correlati

La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti, morto in piscina a Rimini: "Serve una legge, faremo la nostra parte"La premier ha scritto alla madre di un ragazzo di 12 anni morto in piscina dopo essere rimasto incastrato in un tubo di aspirazione.

Leggi anche: Bimbo morto in piscina nel Riminese, Meloni scrive alla madre: "Ora una legge per evitare altre tragedie"

Temi più discussi: Bimbo risucchiato nella spa. Meloni scrive alla madre: Faremo la legge che chiedi; Giorgia Meloni alla madre di Matteo Brandimarti, il 12enne morto in piscina risucchiato dal bocchettone: Serve una legge contro queste tragedie; Bambina di 3 anni risucchiata e incastrata nella vasca idromassaggio: è grave; Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: Legge sulle piscine? Contate su di me.

San Benedetto, bimbo morto nell'idromassaggio, Meloni risponde alla mamma: È vero, serve una legge per evitare queste tragedieSAN BENEDETTO - Bimbo morto nell'idromassaggio, Meloni risponde alla mamma: È vero, serve una legge per evitare queste ... msn.com

Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno di Pasqua. ilmattino.it