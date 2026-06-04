Una bambina è morta in ospedale dopo dieci giorni di malessere. Nei giorni precedenti aveva manifestato vomito, dissenteria e peggioramento delle condizioni di salute. I genitori l’hanno portata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause della morte.

Per giorni aveva combattuto contro un malessere che sembrava non voler passare. Vomito, dissenteria e condizioni che, con il trascorrere delle ore, continuavano a preoccupare sempre di più i genitori, fino alla decisione di portarla in ospedale per accertamenti approfonditi. Nessuno immaginava che quella corsa al pronto soccorso si sarebbe trasformata in un incubo. Ricoverata nel reparto di Pediatria, la piccola era sotto osservazione medica quando il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato, costringendo i sanitari a intervenire d’urgenza. Nonostante il trasferimento in Terapia intensiva e i tentativi disperati di salvarle la vita, la bambina non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba muore in ospedale dopo dieci giorni di malessere: aperta un’inchiesta

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Puglia: va in ospedale dopo un malore a casa, muore una bimba di 10 anni

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