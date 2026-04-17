Neonata di 19 giorni muore all' ospedale San Bortolo | aperta un' inchiesta Disposta l' autopsia sul corpo della piccola

Una neonata di 19 giorni è deceduta nell’ospedale San Bortolo di Vicenza il 10 aprile. La bambina, nata il 22 marzo, aveva affrontato alcune complicazioni subito dopo il parto. Di fronte alla sua morte, le autorità hanno aperto un’inchiesta e hanno disposto l’autopsia sul corpo della piccola. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle circostanze che hanno portato al decesso.

VICENZA - Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo. È accaduto il 10 aprile scorso. La piccola, nata il 22 marzo, subito dopo il parto aveva avuto alcune complicazioni che avevano reso necessario l'utilizzo dell'incubatrice. I genitori, dopo la morte della piccola, hanno presentato denuncia ai carabinieri per avere chiarezza su quanto accaduto. L'autopsia La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpo della piccola. La direzione generale dell’Ulss 8 Berica di Vicenza ha messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione clinica.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo: aperta un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L'INCHIESTA | 16/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: Vicenza, neonata di 19 giorni morta in ospedale. Aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia Leggi anche: Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vicenza, neonata di 19 giorni muore in ospedale. Aperta un'inchiesta; VICENZA | MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L’INCHIESTA; Neonata muore a 19 giorni al San Bortolo: aperta un inchiesta; Neonato muore a 19 giorni. Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo: aperta un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo della piccolaNeonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo a Vicenza. È accaduto il 10 aprile scorso. La piccola, nata il 22 marzo, subito dopo il parto aveva avuto alcune complicazioni ... corriereadriatico.it Dramma all'ospedale: neonata muore a 19 giorniVICENZA – Sarà l’autopsia a fare piena luce sulla morte di una neonata di soli 19 giorni, deceduta all’ospedale San Bortolo. La Procura della Repubblica ha infatti avviato un’indagine, disponendo gli ... nordest24.it Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo: aperta un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola facebook