Il caso della bimba morta a Bordighera continua a tenere banco sui giornali e nelle tv. Alessandro Politi, inviato della trasmissione Storie italiane in onda su Rai 1, dopo aver intervistato i nonni materni ha avanzato dubbi sulla loro ricostruzione e sul ruolo della madre: per il giornalista, infatti, è impossibile che nessuno abbia mai notato il volto tumefatto della piccola. Descrivendo le foto, che “non possono andare in onda”, la bimba di 2 anni “è stata massarata, sembrava un pugile dopo un incontro all’ultimo sangue”. Il racconto del nonno materno Il nonno materno, intervistato dal programma condotto da Eleonora Daniele, giovedì 4... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, l'inviato di Storie Italiane descrive le foto dopo le botte: "Massacrata, un pugile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, i Ris a casa del compagno della madre - 1mattina News 17/02/2026

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre. "Nei telefoni le foto dopo i pestaggi"A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni a Bordighera, è stato arrestato anche il compagno della madre.

Bimba morta a Bordighera: a ucciderla sono state le botte, la crudeltà e l’indifferenzaSecondo le indagini, la morte della bambina di due anni a Bordighera è stata causata da violenze fisiche, crudeltà e indifferenza.

Temi più discussi: Storie italiane 2025/26 - Le indagini sulla morte di Beatrice, morta a 2 anni - 01/06/2026 - Video; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; La brutta storia della bambina di due anni morta a Bordighera; Bimba morta a Bordighera, costretta a fumare nel video che ha portato all'arresto del compagno della madre.

Bimba morta a Bordighera | Nonno materno: Giro le spalle a mia figlia, se solo avessimo saputo…La bimba morta a Bordighera di due anni dopo dei maltrattamenti, l'intervista di Storie Italiane al nonno materno: ecco cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Bimba morta a Bordighera, la madre: Mai picchiata. Il compagno non risponde al gipEmanuela Iannello ed Emanel Iannuzzi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, due anni, a lungo sottoposta a quelli che gli inquirenti descrivono come abusi atroc ... tg24.sky.it