Bimba morta a Bordighera arrestato anche il compagno della madre Nei telefoni le foto dopo i pestaggi

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni a Bordighera, è stato arrestato anche il compagno della madre. Le forze dell’ordine hanno trovato nei telefoni cellulari immagini che mostrano foto scattate dopo i pestaggi. La bambina è stata trovata senza vita in casa e i dettagli delle indagini indicano l’uso di materiale digitale come prova. La procura ha confermato l’arresto del nuovo sospettato.

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I genitori d'accordo per sviare le indagini. La piccola sarebbe morta in casa del padre e poi trasportata nella villetta dove viveva con la mamma. Sul corpicino segni di botte e anche un'impronta di scarpa A quasi quattro mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso, la procura della Repubblica di Imperia ha compiuto un passo decisivo: Manuel Iannuzzi, 42 anni, residente a Perinaldo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. L'uomo, compagno della madre della bambina, Emanuela Aiello, era fino ad oggi indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bimba morta a bordighera arrestato anche il compagno della madre nei telefoni le foto dopo i pestaggi
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BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

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