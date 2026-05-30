A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni a Bordighera, è stato arrestato anche il compagno della madre. Le forze dell’ordine hanno trovato nei telefoni cellulari immagini che mostrano foto scattate dopo i pestaggi. La bambina è stata trovata senza vita in casa e i dettagli delle indagini indicano l’uso di materiale digitale come prova. La procura ha confermato l’arresto del nuovo sospettato.

I genitori d'accordo per sviare le indagini. La piccola sarebbe morta in casa del padre e poi trasportata nella villetta dove viveva con la mamma. Sul corpicino segni di botte e anche un'impronta di scarpa A quasi quattro mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso, la procura della Repubblica di Imperia ha compiuto un passo decisivo: Manuel Iannuzzi, 42 anni, residente a Perinaldo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. L'uomo, compagno della madre della bambina, Emanuela Aiello, era fino ad oggi indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre. "Nei telefoni le foto dopo i pestaggi"

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BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

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