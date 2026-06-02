Bimba morta a Bordighera | a ucciderla sono state le botte la crudeltà e l'indifferenza

Secondo le indagini, la morte della bambina di due anni a Bordighera è stata causata da violenze fisiche, crudeltà e indifferenza. Le autorità hanno ricostruito che le botte subite dal bambino sono state decisive per il decesso. Non sono state ancora rese pubbliche tutte le dettagliate evidenze raccolte, né sono stati identificati eventuali responsabili. Le cause della morte sono state accertate come conseguenza delle lesioni riportate.

Leggendo le carte del caso della bimba di due anni morta a Bordighera, è difficile trovare un perché e forse non è nemmeno giusto farlo. Dobbiamo arrenderci all’evidenza che esiste la cattiveria umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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