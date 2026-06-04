Gli inquirenti hanno raccolto prove che indicano violenze sulla bambina di due anni trovata morta il 9 febbraio a Bordighera. La polizia ha documentato una serie di abominevoli atrocità, mentre nel frattempo sono state presentate smentite riguardo alle accuse di violenza. La situazione si è contraddistinta per un silenzio iniziale, seguito da un’ora e mezza di dichiarazioni contraddittorie.

Da un lato il silenzio, dall’altro una drammatica ora e mezza di smentite sulle violenze nei confronti della piccola Beatrice, la bimba di appena due anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. C’è questo a verbale dopo gli interrogatori di garanzia di Manuel Iannuzzi e Emanuela Aiello, rispettivamente la madre della bambina e il compagno della donna, entrambi accusati di maltrattamenti pluriaggravati dalla morte della piccola, avvenuti secondo gli inquirenti in seguito ad una serie di violenze reiterate. Sono comparsi entrambi davanti al gip di Imperia, Massimiliano Botti, che ha confermato il carcere per entrambi: Iannuzzi, già indagato ma arrestato sabato mattina in un blitz all’alba dei carabinieri, e Aiello che da febbraio è in carcere, trasferita da settimane a Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimba morta a Bordighera, la lista delle “abominevoli atrocità” nelle prove raccolte dagli inquirenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Bordighera, decisiva la testimonianza delle sorelline di BeatriceLe sorelline di Beatrice hanno testimoniato di aver sentito urla prima di trovare la sorella morta, con il suo corpo livido e la testa che ciondolava.

Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl compagno della madre è stato arrestato dopo che le sorelline della bambina di due anni hanno raccontato di aver visto lividi sul corpo della...

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi; Beatrice costretta a fumare una canna, l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti.

Bimba morta a Bordighera, la madre Manuela Aiello al gip: Mai picchiato le mie figlie, Manuel Iannuzzi non risponde x.com

Bimba morta a Bordighera, la lista delle abominevoli atrocità nelle prove raccolte dagli inquirentiDa un lato il silenzio, dall'altro una drammatica ora e mezza di smentite sulle violenze nei confronti della piccola Beatrice, la bimba di appena due anni ... lapresse.it

Bimba morta a Bordighera, la madre: Mai picchiata. Il compagno non risponde al gipEmanuela Iannello ed Emanel Iannuzzi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, due anni, a lungo sottoposta a quelli che gli inquirenti descrivono come abusi atroc ... tg24.sky.it

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit