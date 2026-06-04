Il nonno della bambina morta a Bordighera ha dichiarato di voler voltarle le spalle se incontrasse la madre della vittima. La donna, coinvolta nella vicenda, aveva riferito che la bambina era caduta. La famiglia della bambina ha espresso forte disapprovazione nei confronti di Emanuela Aiello, mentre il nonno ha commentato pubblicamente il suo sentimento di distanza nei confronti della madre.

Il nonno materno della piccola Beatrice, la bimba morta dopo presunti maltrattamenti a Bordighera, sostiene di aver visto solo “dei lividi sulla fronte” e di non aver mai saputo delle violenze in casa di sua figlia Emanuela Aiello. Una versione che alimenta dubbi e presenta incongruenze: le lesioni erano evidenti già da mesi e documentate da fotografie considerate “sconvolgenti” da chi le ha visionate. Parla il nonno della bimba morta a Bordighera L’intervista al nonno materno di Beatrice, la bimba morta a Bordighera, è andata in onda durante la trasmissione televisiva “Storie Italiane”. Il padre di Emanuela Aiello ha raccontato la propria versione dei fatti, sostenendo di non essere mai stato a conoscenza delle violenze che, secondo l’accusa, sarebbero state inflitte alla piccola per lungo tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, il nonno contro Emanuela Aiello: "Disse che era caduta, oggi le volterei le spalle"

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Bordighera, la morte della bambina di due anni: arrestata la madre - 1Mattina News 11/02/2026

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