Bimba morta a Bordighera i messaggi terribili di Manuel Iannuzzi alla piccola | la sua avvocata li condanna
Sono stati resi pubblici alcuni messaggi inviati da Manuel Iannuzzi alla bambina prima della morte. L'avvocata di Iannuzzi ha condannato i messaggi, definendoli terribili. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'episodio. I messaggi sono stati sequestrati come prove e saranno analizzati nel corso delle indagini. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.
Sono emersi dalle carte delle indagini della procura sulla morte della bambina di Bordighera, i messaggi che Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della vittima, mandava alla bimba. Gli avvocati dell’uomo hanno condannato questi messaggi, sottolineando che necessitano però sia di essere ammessi agli atti, sia di essere contestualizzati, per costituire una prova. Hanno parlato anche gli avvocati della madre, che continua a negare di aver mai assistito ad atti di violenza nei confronti della figlia, smentendo la ricostruzione della procura. I messaggi di Iannuzzi contro la figlia della compagna Le parole degli avvocati La madre della... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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