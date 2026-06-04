Bimba morta a Bordighera i messaggi terribili di Manuel Iannuzzi alla piccola | la sua avvocata li condanna

Notizia in breve

Sono stati resi pubblici alcuni messaggi inviati da Manuel Iannuzzi alla bambina prima della morte. L'avvocata di Iannuzzi ha condannato i messaggi, definendoli terribili. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'episodio. I messaggi sono stati sequestrati come prove e saranno analizzati nel corso delle indagini. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.