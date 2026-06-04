La sorella della bambina morta a Bordighera si occupava di lei come una madre. I nonni hanno mantenuto il silenzio sulla vicenda. La famiglia è sotto indagine, mentre si attendono sviluppi sulle cause della morte. La bambina aveva circa tre anni. La polizia ha avviato accertamenti sulla gestione della minore. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai familiari finora. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

La pm Veronica Meglio, titolare dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera, ha scritto che nonostante fossero evidenti le violenze e le percosse subite dalla piccola, “né la madre, né gli altri familiari, e in particolare i nonni materni facevano nulla per sottoporla ai dovuti e necessari soccorsi”. Dalla relazione emerge anche che era la sorella più grande di Beatrice a “chiamare costantemente la madre per aggiornarla sulle condizioni della piccola”. Bimba morta a Bordighera, cosa dicono le carte La sorella maggiore che faceva da madre a Beatrice Il silenzio dei nonni Interrogati la madre e il compagno Bimba morta a Bordighera, cosa dicono le carte Secondo le accusa, la piccola Beatrice, di due anni, sarebbe morta a causa delle percosse ricevute dalla madre, Emanuela Aiello, e dal compagno di lei, Manuel Iannuzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, dalla sorella che le faceva da madre al silenzio dei nonni: viaggio nella famiglia

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Bimba di due anni morta a Bordighera, arrestata la madre - Storie italiane 11/02/2026

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