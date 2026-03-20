Bimba morta a Bordighera il criminologo | Trovati escrementi di topo sia nella casa che nell'auto della madre

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un criminologo ha riferito che le analisi del Ris hanno riscontrato escrementi di topo sia nella casa sia nell’auto della madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera. Durante le verifiche sono state trovate quantità significative di sporcizia in entrambi i luoghi, appartenenti alla madre e al suo compagno. La scoperta fa parte delle indagini in corso sul caso.

Il criminologo di uno dei due indagati sul caso della morte della bambina di 2 anni morta a Bordighera fa il punto della situazione sulle analisi del Ris: "Sia in auto che nelle case della madre della piccola e del compagno è stata trovata molta sporcizia. Compresi, nell'abitazioni di Bordighera e nell'auto, escrementi di topo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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