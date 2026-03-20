Bimba morta a Bordighera il criminologo | Trovati escrementi di topo sia nella casa che nell'auto della madre

Un criminologo ha riferito che le analisi del Ris hanno riscontrato escrementi di topo sia nella casa sia nell’auto della madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera. Durante le verifiche sono state trovate quantità significative di sporcizia in entrambi i luoghi, appartenenti alla madre e al suo compagno. La scoperta fa parte delle indagini in corso sul caso.

Il criminologo di uno dei due indagati sul caso della morte della bambina di 2 anni morta a Bordighera fa il punto della situazione sulle analisi del Ris: "Sia in auto che nelle case della madre della piccola e del compagno è stata trovata molta sporcizia. Compresi, nell'abitazioni di Bordighera e nell'auto, escrementi di topo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba morta a Bordighera, tracce di sangue anche nell’auto della madre: “Domani sapremo a chi appartengono”I carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue anche nell'auto utilizzata dalla donna in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale... Bimba morta a Bordighera, sopralluogo del Ris a casa della madre: “Trovate tracce di sangue e tanto sporco”Ieri il Ris ha effettuato il sopralluogo a casa della madre indagata per la morte della figlia di 2 anni a Bordighera. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bimba morta Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, il tribunale sospende la responsabilità genitoriale a madre e padre; Bimba di 2 anni morta a Bordighera, tracce di sangue sulla portiera dell'auto; Tracce di sangue a casa e nell'auto della madre della bimba morta a Bordighera; Morte della piccola Bea a Bordighera, svolta nell’inchiesta con i test sui campioni di Dna. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, tracce di sangue sulla portiera dell'autoI carabinieri del Ris di Parma sono tornati anche nell'abitazione, La madre e il compagno sono indagati per omicidio preterintenzionale ... rainews.it Bimba morta a Bordighera, tracce di sangue anche nell’auto della madre: Domani sapremo a chi appartengonoI carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue anche nell'auto utilizzata dalla donna in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale nei ... fanpage.it In questo caso dov’erano gli assistenti sociali Il caso della povera bimba morta a Bordighera #assistentisociali #famigliadelbosco #giustizia #raiuno #storieitaliane turchesando turchesebaracchi @storieitalianerai @eleonora_daniele_official @raiufficiale @r - facebook.com facebook