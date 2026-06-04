Bambina di 18 mesi muore dopo il ricovero in ospedale | aperta un' indagine

Una bambina di 18 mesi è deceduta all'ospedale Annunziata di Cosenza dopo un ricovero a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni. È stata aperta un'indagine per chiarire le cause del decesso.

Una bambina di appena 18 mesi è morta all'ospedale Annunziata di Cosenza dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di responsabilità mediche.Il. 🔗 Leggi su Today.it

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