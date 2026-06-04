Bim summer season opening

L’estate di Bim si riaccende nel quartiere Bicocca con il quarto appuntamento consecutivo. Da settimane, il quartiere ospita eventi gratuiti che coinvolgono la comunità, tra concerti, proiezioni cinematografiche e laboratori artistici. Le iniziative si svolgono lungo le vie principali e nelle piazze, attirando residenti e visitatori di tutte le età. La programmazione comprende anche momenti dedicati al benessere e alla gastronomia locale.

L’estate di BiM torna, per il quarto anno consecutivo, ad animare il quartiere Bicocca con un palinsesto estivo di iniziative culturali gratuite aperte alla città, tra shopping, musica, cinema, arte, workshop, wellness e food&drink. La rassegna, patrocinata dal Comune di Milano, proseguirà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Catalogue summer Mardi 02 Juin 2026

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