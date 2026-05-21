Aperitivo lungo un chilometro e spettacoli live | a Bellaria l’estate parte con Igea Summer Opening

Da riminitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, a Bellaria Igea Marina, si svolgerà l’evento di apertura della stagione estiva, denominato “Igea Summer Opening”. La manifestazione si terrà lungo un tratto di un chilometro del lungomare A e prevede un aperitivo lungo e vari spettacoli dal vivo. La festa segna l’inizio ufficiale delle attività estive nella località balneare, coinvolgendo residenti e turisti con un programma di intrattenimenti e momenti di socializzazione.

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L’estate di Bellaria Igea Marina prenderà il via sabato 23 maggio con “Igea Summer Opening”, la festa che inaugura il nuovo tratto di lungomare A. Pinzon. Dalle 18:30 sarà allestito un percorso di food & drink lungo circa un chilometro, accompagnato da performance itineranti a tema “Animal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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