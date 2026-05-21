Aperitivo lungo un chilometro e spettacoli live | a Bellaria l’estate parte con Igea Summer Opening
Sabato 23 maggio, a Bellaria Igea Marina, si svolgerà l’evento di apertura della stagione estiva, denominato “Igea Summer Opening”. La manifestazione si terrà lungo un tratto di un chilometro del lungomare A e prevede un aperitivo lungo e vari spettacoli dal vivo. La festa segna l’inizio ufficiale delle attività estive nella località balneare, coinvolgendo residenti e turisti con un programma di intrattenimenti e momenti di socializzazione.
L’estate di Bellaria Igea Marina prenderà il via sabato 23 maggio con “Igea Summer Opening”, la festa che inaugura il nuovo tratto di lungomare A. Pinzon. Dalle 18:30 sarà allestito un percorso di food & drink lungo circa un chilometro, accompagnato da performance itineranti a tema “Animal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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