A Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita riprendono i Summer Camp e i Summer Labs. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi e prevedono momenti di gioco, apprendimento e creatività. Le iniziative si svolgeranno nelle prossime settimane, con programmi dedicati a varie fasce di età. Le strutture coinvolte hanno confermato la riapertura dei servizi, che si svolgeranno in spazi all’aperto e al chiuso, rispettando le normative vigenti.

Colorati, dinamici, educativi: ripartono, come ogni estate, i campi estivi per bambini e ragazzi gestiti dalla cooperativa sociale di comunità iCare. A Sant’Agata de’ Goti (BN), presso Villa Fiorita, le attività saranno curate dagli operatori e animatori del Centro Polifunzionale per Minori “Kids and Teens”. I Summer Camp inizieranno lunedì 8 giugno e termineranno venerdì 4 settembre, con attività dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14. Un programma ricco di proposte didattico-inclusive, laboratori creativi e sportivi, esperienze all’aperto, socializzazione e divertimento, per un’estate all’insegna della crescita e della condivisione. Anche a Cerreto Sannita (BN), presso la sede iCare di Casa Santa Rita, prenderanno vita i Summer Labs, curati dagli operatori dei laboratori iCare e della Caritas diocesana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita, tornano i Summer Camp e i Summer Labs

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