Un uomo noto come attore e comico degli anni Ottanta è stato condannato per aggressione sessuale. La sentenza prevede il pagamento di 19 milioni di dollari a una donna che ha accusato di aver subito violenza sessuale. L'uomo ha raggiunto la fama grazie a un ruolo in una serie televisiva che ha riscosso grande successo internazionale.

Bill Cosby è stato uno dei volti televisivi più amati degli Anni ’80, protagonista della serie cult I Robinson, che si trasformò in un successo mondiale. Oggi, l’attore 88enne si trova al centro di una spinosa vicenda giudiziaria, che vede più di 60 donne accusarlo di stupro, violenza e molestie sessuali. Per una delle vittime, Donna Motsinger, il tribunale ha stabilito un risarcimento di oltre 19 milioni di dollari. Risarcimento milionario per una delle vittime. Nel 1972 Donna Motsinger, oggi 84 anni, lavorava come cameriera in un ristorante di Sausalito, in California, frequentato da molte celebrità. Tra i clienti del locale anche l’attore Bill Cosby che, secondo l’accusa, avrebbe offerto alla donna del vino contenente una sostanza che l’avrebbe resa incapace di difendersi, per poi abusare di lei sessualmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bill Cosby condannato per aggressione sessuale, verserà 19 milioni di dollari alla sua vittima

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