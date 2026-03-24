Bill Cosby dovrà risarcire una delle donne che lo ha accusato di violenze sessuali con 19 milioni di dollari

Un giudice ha stabilito che l'attore deve versare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno denunciato per presunte violenze sessuali. La decisione riguarda il risarcimento in seguito alla causa legale avviata contro di lui. La cifra rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario che si è concluso con questa sentenza.

Bill Cosby dovrà pagare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale in questi anni. L'avvocata dell'attore ha intenzione di fare ricorso. L'88enne è stato già precedentemente condannato in altri processi, sempre per abusi e molestie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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