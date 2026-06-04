Biennale ’Città di Faenza’

Le votazioni per l’undicesima edizione del Concorso Biennale di Pittura “Premio Città di Faenza” sono terminate. Sono stati annunciati i vincitori della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Faenza. La gara si svolge ogni due anni e coinvolge artisti di diverse regioni. I risultati sono stati ufficializzati dopo la chiusura delle votazioni.

Si sono chiuse le votazioni e sono stati ufficializzati i vincitori dell’undicesima edizione del Concorso biennale di pittura ’ Premio Città di Faenza ’, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Faenza. L’appuntamento artistico, giunto quest’anno al traguardo dell’undicesima edizione, ha visto la partecipazione di numerose opere esposte al pubblico, il quale è stato chiamato a esprimere le proprie preferenze attraverso le schede per il ’Premio del Pubblico’. Il primo premio assoluto è stato assegnato a Mila Donati con l’opera intitolata ’ Alluvione e rinascita ’. Il dipinto indaga la superficie materica alla ricerca dei fili della devozione e dei simboli della rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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