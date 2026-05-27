Conclusa l’undicesima edizione del concorso corale Città di Riccione vittoria per i cori di Faenza
I cori di Faenza hanno vinto l’undicesima edizione del concorso corale “Città di Riccione”, dedicato alle voci bianche. La competizione si è appena conclusa, coinvolgendo diversi gruppi provenienti da varie località. La manifestazione si è svolta a Riccione, con esibizioni di cori di giovani cantanti. La vittoria è stata assegnata ai gruppi di Faenza, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.
Si è appena conclusa l’undicesima edizione del concorso corale “Città di Riccione” per cori a voci bianche. Nel corso del weekend del 23 e 24 maggio, ben 11 formazioni provenienti da Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino e Campania hanno portato la musica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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