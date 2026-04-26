In vista delle prossime elezioni, il candidato locale ha presentato alcuni progetti per la città, tra cui l’installazione di casse di espansione per la sicurezza idraulica, l’aumento delle pattuglie nelle vie urbane e un piano di manutenzione programmata delle strade. La proposta comprende anche interventi dedicati al contrasto del degrado e della criminalità, con un focus sulla gestione ordinata delle attività di manutenzione pubblica.

La sicurezza idraulica al primo posto, ma senza tralasciare la lotta a degrado e criminalità, e un piano di manutenzioni organizzate. Sono queste alcune delle proposte avanzate da Claudio Miccoli, candidato sindaco di Faenza alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Geologo di professione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Faenza, allerta idrogeologica: il candidato Miccoli denuncia ritardi e criticità nelle casse di espansione del Senio.Il futuro assetto idrogeologico di Faenza è al centro del dibattito elettorale, con il geologo Claudio Miccoli, candidato sindaco per Lega e Forza...

Elezioni a Faenza, Miccoli: "Variante Pai-Po costosissima e scollegata dalle reali esigenze del territorio"Claudio Miccoli, candidato sindaco a Faenza, esprime “piena e convinta sintonia” con la posizione di Coldiretti in merito alla variante al Pai-Po...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Elezioni, i progetti di Miccoli per Faenza: Casse di espansione, pattuglie in città e manutenzione programmata delle strade; Elbano de Nuccio rieletto Presidente: riforme e giovani al centro; Commercialisti, de Nuccio: al lavoro su calendario fiscale e giovani; Verso le amministrative, Pizza: Non vivo le elezioni come una sfida. È l'occasione per offrire alla città una rinascita.

Piero De Luca (Pd) incontra i candidati alle Provinciali di SalernoLe elezioni in provincia di Salerno sono elezioni di secondo livello, ma che hanno un rilievo estremamente importante perché i progetti in corso di realizzazione di cui la Provincia è soggetto ... ansa.it

Circa 500 i milioni di euro infusi nelle casse della sanità regionale "nonostante il difficile scenario internazionale" - facebook.com facebook

Riguardo alla riduzione del deficit, il Governo ha ottenuto un risultato considerato da molti irraggiungibile. Nel 2022, quando si è insediato l’attuale Governo, abbiamo trovato un rapporto deficit/Pil dell’8,1%; oggi lo abbiamo portato al 3,1%. Un dato non solo in x.com