Una bicicletta ha perso il controllo, finendo contro una vetrina di una pasticceria, che si è rotta. La zona è interessata da un divieto di sosta con cartello visibile, installato da fine aprile, che copre il tratto tra piazza San Michele e via Vittorio Emanuele.

Il divieto di sosta c’è con tanto di cartello. E’ nuovo ma ben visibile, da fine aprile abbraccia il tratto tra piazza San Michele e via Vittorio Emanuele. Ma (anche) ieri mattina la filata di auto parcheggiate era lì pronta a dimostrare che degli intenti dell’amministrazione, di garantire fluidità e sicurezza, a qualcuno importa il giusto. Così il tilt è dietro l’angolo e a farne le spese, ieri mattina, è stata un’attivitàda sempre apprezzata e super frequentata da turisti così come da lucchesi. La splendida vetrina della pasticceria Meucci di via Vittorio Veneto è stata colpita da una bicicletta intenta a schivare il furgone di un corriere. Per evitare l’impatto un giovane in bicicletta ha virato verso la pasticceria ed è andato a sbattere con il manubrio sulla vetrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bici sbanda, vetrina rotta. E’ della pasticceria Meucci

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