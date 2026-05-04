Degrado a Cervia pasticceria chiude i battenti | Danni alla vetrina e paura

Da imolaoggi.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pasticceria di Cervia ha deciso di chiudere dopo sei anni di attività a causa di danni alla vetrina e di alcuni episodi di paura legati al degrado della zona centrale della città. La decisione è stata presa in seguito a problemi di sicurezza e danni materiali subiti nel locale, situato in una delle aree più frequentate e centrali di Cervia. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dal gestore.

Fa discutere la scelta del locale di chiudere (dopo sei anni di attività) a causa del degrado in una delle zone più centrali di Cervia. Si tratta della decisione dei titolari del bar pasticceria Le Armonie, in via Roma, che è stata raccontata in un servizio di TgCom24 dai titolari Mario e Grazia. “Hanno fatto dei danni alla mia vetrina che nessuno pagherà” spiega Grazia, ma in particolare c’è anche la paura: “Io a una certa ora dovevo chiudermi dentro (al locale, ndr) oppure doveva venire a prendermi mio marito perché dovevo chiudere l’attività alla sera”. Danni e insicurezze, come viene raccontato nel servizio televisivo, che riguarderebbero soprattutto il periodo invernale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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