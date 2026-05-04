Degrado a Cervia pasticceria chiude i battenti | Danni alla vetrina e paura

Una pasticceria di Cervia ha deciso di chiudere dopo sei anni di attività a causa di danni alla vetrina e di alcuni episodi di paura legati al degrado della zona centrale della città. La decisione è stata presa in seguito a problemi di sicurezza e danni materiali subiti nel locale, situato in una delle aree più frequentate e centrali di Cervia. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dal gestore.

Fa discutere la scelta del locale di chiudere (dopo sei anni di attività) a causa del degrado in una delle zone più centrali di Cervia. Si tratta della decisione dei titolari del bar pasticceria Le Armonie, in via Roma, che è stata raccontata in un servizio di TgCom24 dai titolari Mario e Grazia. “Hanno fatto dei danni alla mia vetrina che nessuno pagherà” spiega Grazia, ma in particolare c’è anche la paura: “Io a una certa ora dovevo chiudermi dentro (al locale, ndr) oppure doveva venire a prendermi mio marito perché dovevo chiudere l’attività alla sera”. Danni e insicurezze, come viene raccontato nel servizio televisivo, che riguarderebbero soprattutto il periodo invernale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Degrado a Cervia, pasticceria chiude i battenti: “Danni alla vetrina e paura” Notizie correlate Degrado in centro, la pasticceria chiude i battenti: "Danni alla vetrina e paura nelle ore serali"Fa discutere la scelta del locale di chiudere (dopo sei anni di attività) a causa del degrado in una delle zone più centrali di Cervia. La Sagra Musicale Umbra dopo 80 anni chiude i battenti senza debiti: l'eredità alla Fondazione Perugia Musica ClassicaDopo anni complicati, la comunicazione ufficiale di Palazzo dei Priori che fino alla fine è rimasto tra i soci sostenitori È stata fondata nel 1937,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Degrado in centro, la pasticceria chiude i battenti: Danni alla vetrina e paura nelle ore serali; Chiude la pasticceria Le Armonie in centro. Resterà aperto il punto vendita di viale Caduti. Cervia, locale chiuso per degrado: Puntiroli attacca e rilancia sulla sicurezzaLa chiusura di un’attività in centro a causa del degrado accende il dibattito politico. A intervenire è Enea Puntiroli, candidato sindaco di Cervia, che parla di un fatto gravissimo che non può esser ... ravennawebtv.it Chiude la pasticceria Le Armonie in centro. Resterà aperto il punto vendita di viale CadutiChiude dopo sei anni di attività la pasticceria Le Armonie, in viale Roma, a Cervia. Il bar aveva preso il posto dello storico negozio Benetton ed era gestito da Mario Lombardo Puntillo e Grazia Mar ... ravennaedintorni.it Cimiteri delle Egadi nel degrado, Egadi Meravigliose: “Situazione indegna” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Un degrado durato trent’anni a cui il Governo Meloni ha posto fine. I fautori delle occupazioni abusive si rassegnino: lo Stato non arretra. x.com