Degrado in centro la pasticceria chiude i battenti | Danni alla vetrina e paura nelle ore serali

Una pasticceria nel centro di Cervia ha deciso di chiudere dopo sei anni di attività a causa di danni alla vetrina e di episodi di paura nelle ore serali. La decisione è stata comunicata dal titolare, che ha spiegato come il degrado e l’insicurezza abbiano influito sulla scelta di interrompere l’attività commerciale. La chiusura ha suscitato reazioni tra i residenti e i clienti abituali del locale.

Fa discutere la scelta del locale di chiudere (dopo sei anni di attività) a causa del degrado in una delle zone più centrali di Cervia. Si tratta della decisione dei titolari del bar pasticceria Le Armonie, in via Roma, che è stata raccontata in un servizio di TgCom24 dai titolari Mario e Grazia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Chiude i battenti la vecchia sede della Radioterapia: i pazienti trasferiti nel nuovo centroDismessa la vecchia sede all’ingresso di via Gramsci, tutti i pazienti del reparto, diretto da Nunziata D’Abbiero, saranno trattati presso la nuova... Pontelandolfo, disagi per il Postamat: la richiesta di riattivazione nelle ore pomeridiane e seraliTempo di lettura: < 1 minuto Torna al centro dell’attenzione il problema legato al funzionamento del Postamat nel comune sannita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lotta al degrado in centro. Denunce e sanzioni; Sicurezza, assessore e comandante della polizia locale al bar che aveva denunciato il degrado del centro. Il sindaco: Più passaggi delle forze dell'ordine e prevenzione; Controlli anti-degrado in centro: denunce, sanzioni e un arresto per evasione dei domiciliari; Uniti contro il degrado: torna Caffè e detergente per la cura del centro storico. Degrado in centro: Via Bedendo, bisogna intervenireBottiglie di vetro e di plastica, cartacce, un accendino, liquidi sospetti. E’ questo quello che ritrae la foto, scattata giovedì mattina in via Bedendo, la strada fra piazza Matteotti e piazza Duomo, ... polesine24.it Pavimentazioni nel degrado in centro. Scattano i lavori di manutenzioneL’anno si era aperto con segnalazioni di cadute per tratti di pavimentazioni del centro storico rese viscide dalla pioggia; in particolare via San Rufino, la strada che unisce la zona della Cattedrale ... lanazione.it Perdite d’acqua, muffa, solai pericolanti: a Sassari case popolari nel degrado, gli enti corrono ai ripari Area e Comune rispondono alle proteste: «Via ai lavori» - facebook.com facebook Un degrado durato trent’anni a cui il Governo Meloni ha posto fine. I fautori delle occupazioni abusive si rassegnino: lo Stato non arretra. x.com