Bianca Censori ha condiviso su social media nuove foto in bikini molto ridotto, che sono rapidamente diventate virali. Le immagini mostrano il suo abbigliamento in modo molto audace, attirando numerosi commenti online. La modella ha pubblicato personalmente le foto, aumentando l’attenzione su di lei dopo che i paparazzi non sono riusciti a catturare immagini recenti. Non ci sono altri dettagli sull’occasione o sul contesto delle fotografie.

Quando i paparazzi non bastano a tenere viva l’attenzione, Bianca Censori prende in mano il telefono e lo fa da sola. Questa volta lo scatto pubblicato nelle sue storie Instagram ha superato ogni aspettativa: un bikini color argento talmente ridotto da sembrare letteralmente un filo. Due triangoli minimi e la certezza matematica che, nell’ultimo periodo, la designer australiana abbia deciso di portare le sue provocazioni su un livello completamente nuovo. Non è nemmeno la prima volta nelle ultime settimane. Pochi giorni prima era stata immortalata in un cinema di Los Angeles con un body nero così scollato da lasciare il seno completamente scoperto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bianca Censori torna a far parlare dei suoi look provocanti: le foto con il bikini microscopico diventano virali

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Bianca Censori Turns Heads In Red Catsuit Leaving Her 'BIO POP' Shoot in South Korea With Kanye West

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