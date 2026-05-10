Bianca Censori quando si tratta di nude look non ha rivali | torna sui social col micro body sopra i leggings

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Censori ha condiviso sui social un nuovo scatto in cui indossa un micro body sopra i leggings. La scelta di un look audace e provocante ha attirato l'attenzione dei follower. L'immagine mette in evidenza il suo stile deciso e la preferenza per outfit che lasciano poco spazio all'immaginazione. La modella continua a essere nota per i look che sfidano i canoni tradizionali di abbigliamento.

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Bianca Censori è una fan dei look audaci, ama provocare. Il nuovo outfit è un micro body che lascia poco spazio all'immaginazione, indossato sopra i leggings.🔗 Leggi su Fanpage.it

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