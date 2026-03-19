Il fronte del No non riempie le piazze le interviste di Meloni diventano virali | si chiude la campagna per il Referendum

La campagna per il Referendum si conclude con poche manifestazioni pubbliche del fronte del No, mentre le dichiarazioni di Meloni sono diventate virali sui social media. Fanpage.it, attraverso il suo podcast quotidiano alle 18.00, fornisce aggiornamenti sulla notizia più rilevante del giorno. La chiusura ufficiale delle attività di campagna segna la fine di un periodo intenso di comunicazione e confronto pubblico.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

La mamma di Jennifer Lopez si scatena al concerto della figlia e le immagini diventano virali – IL VIDEOLa prima fan di Jennifer Lopez è… Sua mamma! Guadalupe Rodriguez, 79 anni, è stata immortalata in un video mentre balla scatenata al concerto della...

Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo.

Altri aggiornamenti su Il fronte del No non riempie le piazze...

Temi più discussi: Referendum: il fronte del sì e del no al rush finale; Meloni rincorre i giovani e va al podcast di Fedez Facciolo: È un win-win; Ultime ore di campagna referendaria, gli appuntamenti clou. Si vota il 22 e 23 marzo; Meloni a reti unificate: Non si vota su di me, se vince il No resto.

Il fronte del No non riempie le piazze, le interviste di Meloni diventano virali: si chiude la campagna per il ReferendumNelle ultime 24 ore sono successe due cose. Il fronte del No ha chiuso la sua campagna elettorale e Giorgia Meloni è andata ospite a Pulp Podcast per parlare del referendum e non solo. Per quanto rigu ... fanpage.it

Meloni a Pulp Podcast: no ad ayatollah con atomica. Referendum? Occhio alla trappola del No, poi cita BorsellinoUn momento storico nella politica italiana. Giorgia Meloni ospite a Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra trasmesso su YouTube. È la prima volta nella storia che il Presidente del Consiglio ... strettoweb.com

Giorgia Meloni ha scelto un formato insolito per parlare agli italiani che, come dice lei stessa, “si nutrono di argomenti politici senza attingere dai media tradizionali”. La premier ha parlato con Fedez e Mr. Marra a “Pulp Podcast” senza domande preconfezionat - facebook.com facebook

#Referendum, #Meloni ospite di #Fedez e Mr Marra: non si vota su di me x.com