Bezzecchi ha dichiarato di aver rivisto il circuito del Mugello dieci volte, mentre Marquez ha affermato che quest’anno il più rapido è Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia punta a mantenere la leadership nel Mondiale anche a Balaton, ricordando però il trionfo in Toscana come un momento di adrenalina tale da cancellare i ricordi. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul risultato o sulla gara in corso.

Nemmeno il tempo di celebrare il Mugello e la MotoGP è già volata in Ungheria, destinazione Balaton Park, un circuito ibrido che non favorisce in modo netto nessuna moto: lento e tecnico in certi settori, sorprendentemente rapido in altri. Le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin partono ovviamente con i favori del pronostico, ma le variabili sono molte — temperatura dell'asfalto, gestione delle gomme nelle frenate ripetute, setup sullo stop-and-go. E poi c'è il fattore Marc Marquez, che anche quando non è al cento per cento rimane un'incognita difficile da ignorare. Sono stati proprio Bezzecchi e Marquez ad animare la prima conferenza stampa ufficiale del fine settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bez: "Ho rivisto il Mugello 10 volte". Marquez: "Quest'anno il più veloce è Marco"

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