Libere Motogp oggi a Jerez Alex Marquez il più veloce Bene Diggia e Bez | risultati e tempi

Oggi a Jerez si sono svolti i primi turni delle libere della MotoGP, con Alex Marquez che ha ottenuto il miglior tempo. Buoni risultati anche per Dovizioso e Bez, che si sono collocati tra i più veloci. La giornata si è svolta su condizioni climatiche soleggiate e la pista ha mostrato un buon grip, con i piloti impegnati in sessioni di prova per affinare le proprie moto in vista delle qualifiche.

Jerez, 24 aprile 2026 - La pista amica per rinascere. Alex Marquez è tornato, almeno nel venerdì del gran premio di Spagna. Dopo un inizio di stagione difficile, il pilota spagnolo ha lavorato assieme al team nella sosta primaverile e trovato i correttivi utili per la sua Desmosedici: miglior prestazione nelle Practice per il fratello d'arte che ha preceduto Fabio Di Giannantonio, Ducati in risalita, e Marco Bezzecchi su Aprilia. Si è salvato Pecco Bagnaia dopo una mattinata difficile mentre è rimasto fuori dai dieci Pedro Acosta. Marc Marquez ha controllato e ottenuto l'accesso alla Q2. Le libere del venerdì. Nelle libere 1 del mattino si è subito messo in luce Fabo Di Giannantonio, da sempre veloce sul time attack e un tempo interessante di 1’36”954 con 288 millesimi di vantaggio su un ottimo Franco Morbidelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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