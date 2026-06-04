Al Teatro Lirico questa sera alle 20.30 andrà in scena la compagnia del Besta (Besta on stage) composta da medici infermieri, biologi, ricercatori e dipendenti dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per raccogliere fondi per curare l’epilessia in Africa. Sul palco “Dream, viaggio nel cuore dell’Africa”, un musical liberamente tratto da una storia africana. Regista e autrice è la dottoressa Veronica Redaelli, Neuro-Oncologa con la passione per la danza e il teatro. L’obiettivo è raccogliere fondi per il progetto “Dream” a cui partecipa l’Istituto Besta con il dottor Massimo Leone, Neurologo dell’UO Neuroalgologia. I fondi raccolti, in particolare, serviranno a trattare per un anno 150 donne in gravidanza affette da epilessia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Besta on stage“: medici e infermieri sul palco. Un musical per raccogliere fondi per l’Africa

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