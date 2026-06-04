Besiktas Italiano contatti continui e pressing crescente | si lavora all’intesa per portare il tecnico in Turchia

Da calcionews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Besiktas sta intensificando i contatti con Vincenzo Italiano, con incontri frequenti per definire l’accordo. Si lavora per raggiungere un’intesa e strutturare il progetto tecnico che il tecnico italiano dovrebbe guidare in Turchia. La trattativa è in fase avanzata, con un pressing crescente da parte del club per portare l’allenatore in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le conversazioni continuano senza sosta.

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Besiktas, avanti tutta su Vincenzo Italiano: confronto costante per chiudere l’intesa e definire il progetto tecnico. Il Besiktas continua a spingere con decisione per Vincenzo Italiano. Dopo i primi segnali di interesse emersi nei giorni scorsi, il club turco ha intensificato i contatti e ora il dialogo tra le parti è costante e molto fitto. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La separazione tra l’allenatore e il Bologna ha accelerato ulteriormente le manovre del Besiktas, che sta provando a ottenere il sì definitivo del tecnico. Dopo i primi sondaggi, infatti, il pressing si è fatto più concreto e le conversazioni proseguono per arrivare a un’intesa totale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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