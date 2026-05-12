Mattarella | infermieri eroi a Gaza e durante Covid sono esercito del bene

Il presidente della Repubblica ha definito le infermiere e gli infermieri come un vero e proprio esercito del bene, riconoscendo il loro ruolo sia durante la pandemia di Covid-19 che nelle operazioni a Gaza. In un suo intervento, ha sottolineato l’impegno e la dedizione di queste figure professionali, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La dichiarazione arriva in un momento in cui il personale sanitario riceve attestazioni di riconoscimento per il lavoro svolto.

Roma, 12 mag. (askanews) – Roma, 12 mag. (askanews) – Le infermiere e gli infermieri sono “un vero e proprio esercito del bene”. Sergio Mattarella arriva all’auditorium Antonianum di Roma accolto da un lungo e caloroso applauso e questo è il primo tributo che rivolge alla categoria riunita oggi per celebrare la giornata internazionale dell’infermiere. “Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dagli infermieri a Gaza, dove un sistema sanitario, già fragile, è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto” scandisce il capo dello Stato ricordando “il contributo decisivo in occasione della pandemia da Covid”. In quella...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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