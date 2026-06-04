Bertinoro la minoranza attacca sulle spese comunali | presentata un' interpellanza sul bilancio

Notizia in breve

La minoranza ha presentato un'interpellanza sul bilancio comunale di Bertinoro, concentrandosi sulle spese pubbliche. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla gestione delle risorse e sulle scelte di investimento dell’amministrazione. La discussione riguarda in particolare le priorità finanziarie e l’utilizzo dei fondi pubblici. La questione è stata sollevata in consiglio comunale, senza ulteriori dettagli sulle risposte o decisioni prese.