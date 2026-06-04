Bertinoro la minoranza attacca sulle spese comunali | presentata un' interpellanza sul bilancio

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La minoranza ha presentato un'interpellanza sul bilancio comunale di Bertinoro, concentrandosi sulle spese pubbliche. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla gestione delle risorse e sulle scelte di investimento dell’amministrazione. La discussione riguarda in particolare le priorità finanziarie e l’utilizzo dei fondi pubblici. La questione è stata sollevata in consiglio comunale, senza ulteriori dettagli sulle risposte o decisioni prese.

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Un'analisi sulla gestione delle risorse pubbliche e una richiesta di chiarimenti sulle priorità dell'amministrazione comunale. Sono questi i temi al centro dell'interpellanza presentata dal consigliere comunale di minoranza Massimo Medri, indirizzata al sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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