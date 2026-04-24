Belvedere Marittimo | allarme sul bilancio la minoranza attacca

Durante la seduta del 21 aprile, il gruppo di minoranza Futura ha sollevato dubbi e contestato il bilancio 2026 del Comune di Belvedere Marittimo. La discussione si è concentrata sulle voci di spesa e sui numeri presentati dall’amministrazione, senza però portare a un accordo definitivo. La vicenda ha suscitato reazioni tra i presenti e ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione finanziaria del Comune.

? Cosa sapere Il gruppo Futura contesta il bilancio 2026 di Belvedere Marittimo durante la seduta del 21 aprile.. L'opposizione denuncia l'uso di 75.000 euro degli oneri urbanistici per scopi diversi dalla manutenzione.. Il gruppo consiliare di minoranza Futura ha espresso un giudizio negativo sul bilancio di previsione 2026 di Belvedere Marittimo, sollevando forti dubbi durante la seduta tenutasi martedì 21 aprile presso Palazzo Nastri. Mentre il fermento si concentra tra le mura del centro storico, le criticità emerse dal documento amministrativo toccano la quotidianità di ogni cittadino, dalle contrade più isolate ai servizi essenziali del capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belvedere Marittimo: allarme sul bilancio, la minoranza attacca Notizie correlate Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla RegioneArriva la diffida della Prefettura di Caserta per la mancata approvazione del bilancio di previsione del Comune di Aversa. Consiglio comunale sul bilancio, tensione in aula. La minoranza abbandona la sedutaIl consiglio comunale di Lusciano ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2024–2026, atto cardine per un ente in dissesto finanziario e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Belvedere Marittimo, torna il Premio San Valentino: cinque giorni di musica e giovani talenti · CosenzaChannel.it; Acquappesa, sottopasso impraticabile nei pressi della fermata del bus; Incidente ad Acquappesa: quattordicenne di Belvedere investita sulla Statale 18; Incidente Statale 18 Acquappesa: l'appello del sindaco Tripicchio. BELVEDERE MARITTIMO, CONSIGLIO COMUNALE | Il Comune di Belvedere Marittimo si appresta a vivere un passaggio amministrativo cruciale con la convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria, fissata per il prossimo 21 aprile 2026 alle ore - facebook.com facebook