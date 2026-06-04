Bersani | liberarsi dal fascismo è una fatica quotidiana

Il politico ha dichiarato che combattere il fascismo rappresenta una fatica quotidiana, sottolineando come questa presenza sia ancora radicata nella società. Ha aggiunto che si tratta di una lotta costante, con una presenza di elementi che continuano a resistere nel tempo. La frase evidenzia la difficoltà di eliminare completamente certi atteggiamenti e ideologie, mantenendo un tono di realtà piuttosto che di retorica.

Ci risiamo col fascismo. Pier Luigi Bersani, ospite di DiMartedì nella puntata in onda il 2 giugno, riprende le parole di Giorgia Meloni per la festa della Repubblica. Ovviamente criticandole. “‘Che Repubblica vogliamo essere domani’, perché spostare il peso dal festeggiamento ai prossimi anni?”, chiede Giovanni Floris in riferimento alla frase del premier. E, in men che non si dica, ecco la replica dell’ex governatore della Regione Emilia-Romagna: “Perché non si riconoscono. Il ’46 è stato anche l’anno di fondazione del Movimento sociale italiano, con la bara, con la fiamma. È un’altra storia che continua”. Finita qui? Niente affatto: “I fascismi sono Made in Italy. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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