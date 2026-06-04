Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro dal torneo di Roland Garros, definendolo una scelta dolorosa ma necessaria. La sua partecipazione si è fermata durante le fasi più delicate del torneo, lasciando un senso di amarezza tra i tifosi. Il giocatore ha anche espresso considerazioni sul percorso di Arnaldi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche del ritiro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un addio anticipato che lascia amarezza. Il percorso di Matteo Berrettini al Roland Garros si è interrotto nel momento più delicato del torneo. Il tennista romano ha deciso di fermarsi durante il match contro Matteo Arnaldi dopo aver accusato un problema fisico che gli ha impedito di continuare a competere al massimo livello. Una scelta sofferta, maturata nel corso della partita, ma ritenuta indispensabile per evitare conseguenze più gravi. Il dolore all’anca e la decisione di fermarsi. In conferenza stampa Berrettini ha raccontato di aver iniziato ad avvertire un forte fastidio durante il primo set, in particolare nei movimenti legati al servizio e al diritto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Berrettini spiega il ritiro: “Scelta dolorosa ma necessaria”. Il pensiero va anche ad Arnaldi

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In conferenza stampa, Matteo Berrettini ha spiegato il motivo del suo ritiro durante il secondo set dei quarti di finale del Roland Garros A metà primo set ho sentito qualcosa mentre servivo ma la partita era combattuta quindi non ci ho pensato molto. Poi x.com

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