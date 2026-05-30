"Nonostante l’organico del personale amministrativo sia ridotto di quasi il 50% e dei dieci cancellieri che dovrebbero essere presenti al tribunale ce ne sia solo uno, quest’anno siamo riusciti a fare il 20% delle sentenze in più rispetto al 2025. Se giovedì sono saltate tre udienze, e non 55 che, forse, sono i fascicoli, è solo perché i funzionari all’ufficio per il processo erano a Roma per partecipare al concorso di stabilizzazione. Altre città, come Roma, Milano e Bergamo, hanno chiuso uffici interi per lo stesso motivo che era stato ampiamente annunciato". Patrizia Pompei, presidente del tribunale di Prato da sette mesi, torna sulla questione dei processi saltati giovedì quando sono state rinviate tre udienze per la mancanza di personale amministrativo che potesse fare assistenza ai magistrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tribunale, il caso dei processi saltati: "Scelta dolorosa ma necessaria. In 5 mesi 20% di sentenze in più"

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