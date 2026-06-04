Berrettini l’annuncio ai tifosi dopo l’infortunio | la decisione del campione azzurro
Matteo Berrettini si è ritirato durante il quarto di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi a causa di un nuovo infortunio. L’atleta italiano ha annunciato ai tifosi la decisione di interrompere la partita, che si stava giocando in Italia. L’infortunio ha impedito al tennista di proseguire la sua corsa nel torneo. Non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di infortunio o sulle sue condizioni.
Si ferma ancora Matteo Berrettini. Il sogno di proseguire la sua splendida corsa al Roland Garros si interrompe nel modo più amaro, con un nuovo infortunio che lo costringe al ritiro durante il quarto di finale tutto italiano contro Matteo Arnaldi. Un epilogo doloroso che riporta alla mente le tante difficoltà fisiche affrontate negli ultimi anni dal tennista romano. La sofferenza è diventata evidente già nel corso del primo set. Dopo un servizio, Berrettini ha avvertito una forte fitta all’anca sinistra, provando inizialmente a convivere con il dolore. Con il passare dei game, però, i movimenti sono diventati sempre più limitati e ogni colpo, soprattutto il dritto, sembrava aggravare la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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