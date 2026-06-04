Berrettini l’annuncio ai tifosi dopo l’infortunio | la decisione del campione azzurro

Notizia in breve

Matteo Berrettini si è ritirato durante il quarto di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi a causa di un nuovo infortunio. L’atleta italiano ha annunciato ai tifosi la decisione di interrompere la partita, che si stava giocando in Italia. L’infortunio ha impedito al tennista di proseguire la sua corsa nel torneo. Non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di infortunio o sulle sue condizioni.