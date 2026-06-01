IL RITORNO DEL CAMPIONE! Matteo Berrettini cancella J Cerundolo in 3 set e torna ai quarti del Roland Garros!

Matteo Berrettini ha vinto contro J. Cerundolo in tre set e si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. È la prima volta dal 2018 che il tennista italiano raggiunge questa fase in un torneo del Grande Slam a Parigi. L’ultima presenza nei quarti di finale in uno Slam risale agli US Open del 2022.

Matteo Berrettini torna ai quarti di finale del Roland Garros. Non è una visione onirica: è la realtà, una realtà che non si vedeva da cinque anni a Parigi e da tre anni e mezzo in assoluto negli Slam (ultima volta agli US Open 2022). Battuto per 6-3 7-6(2) 7-6(6) l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che chiude la corsa più incredibile, in tutti i sensi, della propria carriera. Settima volta tra i migliori otto di uno dei quattro tornei maggiori per il capitolino, che avrà ora a che fare con il vincente tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe, in campo subito a seguire sul Court Suzanne Lenglen. Appena si inizia si comprende come le scorie dei lunghissimi match di terzo turno siano ancora lì per entrambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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