Milik non si arrende | messaggio ai tifosi dopo l’ultimo infortunio – FOTO

Dopo l’ultimo infortunio, l’attaccante della Juventus ha comunicato ai tifosi di essere determinato a tornare in campo. Ha iniziato le terapie di recupero e ha condiviso un messaggio sui social network. La sua volontà di riprendersi dall’infortunio è stata accompagnata da una foto che lo ritrae durante le sessioni di riabilitazione. Nessuna data ufficiale di ritorno è stata annunciata.

Milik non si arrende: messaggio ai tifosi dopo l’ultimo infortunio. L’attaccante della Juve ha iniziato l’attività di recupero. Arkadiusz Milik non ha intenzione di arrendersi, neanche di fronte all’ ennesimo capitolo del lungo calvario fisico che sta segnando la sua esperienza a Torino. Nonostante l’ultimo stop sia di quelli pesanti, l’attaccante polacco ha affidato ai social la sua voglia di riscatto, postando su Instagram un messaggio carico di determinazione: « Testa bassa e lavorare, ci vediamo presto ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le notizie cliniche, tuttavia, non inducono all’ottimismo immediato. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che sancisce di fatto la fine anticipata della sua stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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